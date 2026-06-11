Çavdarhisar’da çörek otu üretim alanlarında kontrol

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Tepecik köyünde bulunan proje sahasında yapılan kontrollerde, bitkilerin gelişim durumu ve üretim süreci yerinde değerlendirildi. Saha çalışmalarında üretim alanlarının genel durumu incelenirken, üreticilere teknik bilgilendirmelerde de bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projelerin teknik takibinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, alternatif ürünlerin bölge tarımına katkı sağlaması ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturması amacıyla saha kontrollerinin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.



Kaynak: İHA