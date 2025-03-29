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  4. Çavuşlar Mahallesi’nin Arife günü şeker toplama geleneği yaşatılıyor

Çavuşlar Mahallesi’nin Arife günü şeker toplama geleneği yaşatılıyor

29.03.2025 09:57
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde Arife günleri yapılan şeker toplama geleneği yaklaşık 150 yıldır devam ediyor.

Çavuşlar Mahallesi’nin Arife günü şeker toplama geleneği yaşatılıyor

Çavuşlar Mahallesi’nde yaklaşık 150 yıldır sürdürülen şeker toplama geleneği, bu yıl da yapıldı. Arife günü sabah namazından sonra cami önüne toplanan Çavuşlar Mahallesi’nin çocukları ellerine aldıkları sepet veya naylon poşetlerle köylülerden şeker, lokum, kek, çikolata gibi tatlılar topluyor.

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150 yıl önce atalarınının başlattığı geleneği devam ettirdiklerini ifade eden Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Ali Torun, "Bayramlarının arife günlerinde sabah namazından sonra cami önlerinde toplanan çocuklara tüm mahalle büyükleri şeker, lokum, pamuk şeker veririz. Bu geleneğimizi yaşatmak için mahalle dışında oturan kişilerde mutlaka gelirler. Biz her yıl geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Mirasımızı gelecek nesillere taşıyacağız" dedi.

Bu yıl şeker dağıtma geleneğine ilk kez Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katılarak çocuklara şeker ikram etti.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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