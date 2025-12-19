HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Engelli genç kabusu yaşadı: Çay demlerken patlama oldu, ev üzerine yıkıldı!

Kars'ta mutfak tüpündeki gaz kaçağını fark edemeyen ve çay demlemek için ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada vücudunun yüzde 26'sı yanan işitme engelli Mehmet Gezer, Erzurum'da tedavi görüyor.

Engelli genç kabusu yaşadı: Çay demlerken patlama oldu, ev üzerine yıkıldı!

Digor ilçesinin Varlı köyünde toprak evde 3 kardeşiyle yaşayan, bu yıl anne ve babasını kaybeden 29 yaşındaki işitme engelli Gezer, yaklaşık bir hafta önce mutfakta çay demlemek istedi.

Büyük mutfak tüpündeki gaz kaçağının kokusunu fark edemeyen Gezer'in, çakmağı yakmasıyla meydana gelen patlamada evinin büyük bölümü yıkıldı.

Patlamanın etkisiyle ağır yaralanan Gezer'in, çıkan yangında elleri, kolları, bacakları ile yüzünde 2. ve 3. derece yanık oluştu.

Toprak yığınlarıyla dolan evin kapısından güçlükle dışarı çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Gezer, Digor Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Gezer'in, Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

Engelli genç kabusu yaşadı: Çay demlerken patlama oldu, ev üzerine yıkıldı! 1

YAŞADIĞI KABUS DOLU OLAYI UNUTAMIYOR

Gezer, günler geçmesine rağmen başına gelen talihsiz olayın etkisinden kurtulamadığını söyledi.

Kardeşleriyle eski evde yaşadıklarını anlatan Gezer, "Bu yıl anne ve babamı kaybettik, kardeşlerimle eski toprak evde kalıyoruz. Tüpte gaz kaçağı varmış, hiç fark etmedim. 3-4 defa çakmağı yaktım, aniden patlama oldu. Ev üstüme yıkıldı." dedi.

Gezer, patlamanın etkisiyle evin büyük bölümünün çöktüğünü, o sırada başının da kırıldığını aktardı.

Patlamayla evde yangın çıktığını ve canını zor kurtardığını vurgulayan Gezer, "Tek başıma kapıyı zorladım açtım, evden çıkana kadar her yerim yanmıştı." diye konuştu.

Engelli genç kabusu yaşadı: Çay demlerken patlama oldu, ev üzerine yıkıldı! 2

"ÇAKMAĞI YAKTIĞI GİBİ YANGIN ÇIKMIŞ, TÜP PATLAMIŞ"

Önder Gezer de abisinin tüpteki gaz sızıntısını fark edemediğini dile getirerek, "Evin içi gaz dolmuş. Çakmağı yaktığı gibi yangın çıkmış, tüp patlamış. Biz yoktuk, evin kapısı demir, üstten kum dökülünce kapının önü kapanmış. Zorla bir aralık açmış ve dışarıya çıkana kadar bu hale gelmiş. Yangın ve patlamada evde kullanılacak bir şey kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz de bir süre yoğun bakımda takip ettikleri Gezer'in alev yanığına bağlı yüzü, el ve kolları ile bacaklarında 2. ve 3. derece derin yanıklar oluştuğunu dile getirerek, "Vücudunun yüzde 26'sı yanan hastayı yakından takip ediyoruz, hayati tehlikeyi atlattı. Cerrahi müdahale ilerleyen süreçte duruma göre gerekebilir." şeklinde konuştu.Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dün tanıtıldı, bugün ilk yazılım güncellemesi geldi!Dün tanıtıldı, bugün ilk yazılım güncellemesi geldi!
AK Parti'den 'süreç' adımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da onayladıAK Parti'den 'süreç' adımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da onayladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars Çay işitme engelli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.