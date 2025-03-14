HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Çayın debisi yükselince iş makinesinin üzerinde mahsur kaldı

Çayın debisi yükselince iş makinesinin üzerinde mahsur kaldı

14.03.2025 16:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın debisi yükselince iş makinesinin üzerinde mahsur kalan operatör itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çayın debisi yükselince iş makinesinin üzerinde mahsur kaldı

Olay, Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında çalışan özel bir firmaya ait ekskavatör, çayın debisi yükselince suda mahsur kaldı. İş makinesinin operatörü ise aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından, iş makinesi operatörü bulunduğu yerden itfaiye aracının merdiveni yardımıyla alındı.

Kurtarılan operatör sağlık kontrolü için Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları unutulmadıUkrayna’da yaşayan Türk vatandaşları unutulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Bozkurt Çay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....

Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.