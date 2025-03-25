HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çayırova zabıtasından bayram denetimi: Sağlıklı gıda ve fiyat kontrolü başladı...

Çayırova zabıtasından bayram denetimi: Sağlıklı gıda ve fiyat kontrolü başladı...

25.03.2025 17:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki marketlerde, kuruyemişçilerde ve tatlıcılarda kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Belediye, vatandaşların tüketici haklarını koruyarak sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini artırırken, özellikle bayram öncesi sıkça tercih edilen şekerleme ürünleri ve diğer gıda maddelerinin denetimine özen gösteriyor.

Çayırova zabıtasından bayram denetimi: Sağlıklı gıda ve fiyat kontrolü başladı...

Çayırova’daki ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız şekilde sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını sıklaştırdı.

RUHSAT VE VERGİ LEVHASI KONTROLÜ YAPILDI

Ramazan Bayramı öncesinde Çayırova genelindeki marketlerde, kuruyemişçilerde ve tatlıcılarda denetim yapan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasa-etiket fiyat hijyen, ruhsat ve vergi levhası kontrolü yaptı. Marketlerde, Ramazan Bayramı öncesi sıklıkla tüketilen şekerleme ürünlerini denetleyen ekipler, raf ve kasa fiyat kontrolünü de gerçekleştirdi.

AW419939_02

KURUYEMİŞÇİLERİ VE TATLICILARI DA DENETİMDEN GEÇİRDİ

Gidilen her yerde ruhsat ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler, yine Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı kuruyemişçileri ve tatlıcıları da denetimden geçirdi.

AW419939_03

Buradaki ürünlerdeki etiketlerin kontrolünü gerçekleştiren ekipler, hijyen koşullarını da kontrol etti. Çayırova zabıtası, bugün gerçekleştirdiği denetimler sonrasında ilgili yerlerde denetim tutanağı oluştururken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulundu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtirken, ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetler ile yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşların tüketici haklarını koruyacak denetimleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Bayram ikramlarına ‘hayır’ deyinBayram ikramlarına ‘hayır’ deyin
Köyün müdavimi leylekler yerlerini bırakmadı...Köyün müdavimi leylekler yerlerini bırakmadı...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Çayırova ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı

Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.