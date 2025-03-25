Çayırova zabıtasından bayram denetimi: Sağlıklı gıda ve fiyat kontrolü başladı...

Çayırova’daki ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız şekilde sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını sıklaştırdı.

RUHSAT VE VERGİ LEVHASI KONTROLÜ YAPILDI

Ramazan Bayramı öncesinde Çayırova genelindeki marketlerde, kuruyemişçilerde ve tatlıcılarda denetim yapan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasa-etiket fiyat hijyen, ruhsat ve vergi levhası kontrolü yaptı. Marketlerde, Ramazan Bayramı öncesi sıklıkla tüketilen şekerleme ürünlerini denetleyen ekipler, raf ve kasa fiyat kontrolünü de gerçekleştirdi.

KURUYEMİŞÇİLERİ VE TATLICILARI DA DENETİMDEN GEÇİRDİ

Gidilen her yerde ruhsat ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler, yine Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı kuruyemişçileri ve tatlıcıları da denetimden geçirdi.

Buradaki ürünlerdeki etiketlerin kontrolünü gerçekleştiren ekipler, hijyen koşullarını da kontrol etti. Çayırova zabıtası, bugün gerçekleştirdiği denetimler sonrasında ilgili yerlerde denetim tutanağı oluştururken, tespit edilen aksaklıklara karşı da uyarılarda bulundu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtirken, ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetler ile yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşların tüketici haklarını koruyacak denetimleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır