Cehennem Melekleri lideri 'Cehennem Necati' yeniden tutuklandı

Cehennem Melekleri olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talebi kabul edildi. Mahkeme yeniden tutuklama kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Necati Arabacı hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 1 ay önce tutuklanan Arabacı hakkında İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmişti.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itirazı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

