Çekmeköy'de dere yola taştı: Sarıyer'de yollar göle döndü!

İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti. Özellikle Sarıyer ve Çekmeköy’de su baskınları nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Trafik akışının durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler saatlerce yardım beklerken, bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi.

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.

"UFAK ARAÇLARIN HİÇ BİRİ GEÇEMİYOR"

Samet Erdoğan, "Yaklaşık 3 buçuk saattir buradayız. Hiç bir şekilde yardım gelmiyor. İki taraflı sular akacak yer bulamadığı için yol göle dönmüş durumda. Ufak araçların hiç biri geçemiyor. Çekiciler de burada fırsatçılar yapıyor. 1-2 kilometre götürmeye, şu dereden geçirmeye 3-4 bin lira fiyat istiyorlar" dedi.

"HERKES BURADA KONTAĞI KAPATTI BEKLİYOR"

Serhan Topal, "Ben saat 12'den beri buradayım. 3-4 saattir mağdurum. Arabamız burada kaldı. Büyük araçlar geçebiliyor. Herkes burada kontağı kapattı bekliyor. herkes burada mağdur. İstanbul'un göbeğinde yıl olmuş 2026, gideri yapamayan belediyeye kimse bişey diyemez" ifadelerini kullandı.

ÇEKMEKÖY'DE YOLA DERE TAŞTI

Çekmeköy'de yağışın ardından yola taşan dere nedeniyle Şile Yolu Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik sağanak yağış sel felaketi
