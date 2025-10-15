Çekmeköy'de feci kaza: İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü çok sayıda yaralı var

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda İETT otobüsünün durağa girmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi, bugün öğleden sonra yaşanan feci bir kazayla sarsıldı. Şile Yolu Ümraniye istikametinde, Çamlık Durağı mevkiinde seyir halinde olan 131T numaralı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa daldı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geliş şekliyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bazı görgü tanıkları, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtirken, bazıları ise otobüsün bir motosikletle çarpışmaktan kaçınmaya çalışırken kontrolden çıktığını iddia ediyor. İddialara göre, otobüs sürücüsü bir motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, kontrolden çıktıktan sonra önce önündeki araçlara çarptı, ardından da durağa daldı. Kaza sonucunda 5 araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere sevk etti. Ağır yaralı olan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle Şile Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Cumhuriyet savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Otobüs şoförü ve kusuru bulunduğu tespit edilen diğer sürücüler gözaltına alındı. İETT yetkilileri de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çekmeköy'de yaşanan bu üzücü kaza, toplu taşıma araçlarının güvenliği konusunda yeniden soru işaretleri yarattı. Yetkililerin kazanın nedenlerini detaylı bir şekilde araştırması ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alması bekleniyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.