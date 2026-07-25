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Çekmeköy’de yanan otomobil vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Çekmeköy’de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve olay yerinden geçen beton mikserinin su desteğiyle büyümeden söndürüldü.Yangın, Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde meydana geldi.

Çekmeköy’de yanan otomobil vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Çekmeköy’de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve olay yerinden geçen beton mikserinin su desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından yoğun duman yükseldiğini fark eden sürücü, emniyet şeridine çekerek durdu. Kısa süre içerisinde motor kısmı alevlere teslim olan araca, çevredeki vatandaşlar ile olay yerinden geçen bir beton mikserinin suyu kullanılarak müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy
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