HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çekya'da gönüllü askerliğe katılımın 2024 yazından bu yana 101 kişiye düştüğü bildirildi

Çekya'da 2023'ün yazından 2024'ün aynı dönemine kadar gönüllü askerliğe katılım sayısının 228 olduğu, ancak son sene bu rakamın 101'e düştüğü bildirildi.

Çekya'da gönüllü askerliğe katılımın 2024 yazından bu yana 101 kişiye düştüğü bildirildi

Radio Prague International'ın haberine göre, Çekya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Magdalena Dvorakova, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dvorakova, Savunma Bakanlığının 2023 yazında başlattığı "gönüllüler listesine" 2024 yazına kadar 228 kişinin katıldığını, 2024’ün yazından 1 Ağustos 2025’e kadar ise bu sayının 329’a yükseldiğini duyurdu.

Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Simona Cigankova ise Çek Silahlı Kuvvetlerine katılım ve ilgiyi artırmak amacıyla faaliyetlerini sürekli artırdıklarını belirtti.

Çekya da gönüllü askerliğe katılımın 2024 yazından bu yana 101 kişiye düştüğü bildirildi 1

SAĞLIK ŞARTLARINDA ESNEMEYE RAĞMEN KATILIM DÜŞÜK

Ocak ayında Çek ordusu, askerliğe gönüllü katılımı artırma hedefiyle asgari sağlık şartlarını gevşetme kararı almıştı. Bu adıma rağmen gönüllü askerliğe katılımda ciddi azalma görüldü.

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, yaptığı açıklamalarda, ordunun personel eksikliğinin stratejik bir sorun olduğunun altını çizerek, "Kaçınılmaz olarak, yeni teknolojilere sahip olacağımız, ancak bunları kullanabilecek kimseyi bulamayacağımız bir yola giriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulunduLunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
askerlik Çekya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız isim Fenerbahçe için yola çıktı! Geliyor...

Yıldız isim Fenerbahçe için yola çıktı! Geliyor...

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.