Çekya'da gönüllü askerliğe katılımın 2024 yazından bu yana 101 kişiye düştüğü bildirildi

Radio Prague International'ın haberine göre, Çekya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Magdalena Dvorakova, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dvorakova, Savunma Bakanlığının 2023 yazında başlattığı "gönüllüler listesine" 2024 yazına kadar 228 kişinin katıldığını, 2024’ün yazından 1 Ağustos 2025’e kadar ise bu sayının 329’a yükseldiğini duyurdu.

Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Simona Cigankova ise Çek Silahlı Kuvvetlerine katılım ve ilgiyi artırmak amacıyla faaliyetlerini sürekli artırdıklarını belirtti.

SAĞLIK ŞARTLARINDA ESNEMEYE RAĞMEN KATILIM DÜŞÜK

Ocak ayında Çek ordusu, askerliğe gönüllü katılımı artırma hedefiyle asgari sağlık şartlarını gevşetme kararı almıştı. Bu adıma rağmen gönüllü askerliğe katılımda ciddi azalma görüldü.

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, yaptığı açıklamalarda, ordunun personel eksikliğinin stratejik bir sorun olduğunun altını çizerek, "Kaçınılmaz olarak, yeni teknolojilere sahip olacağımız, ancak bunları kullanabilecek kimseyi bulamayacağımız bir yola giriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

