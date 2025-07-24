HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çelik Kubbe'de İHA tehditlerini 'EJDERHA' önleyecek

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilendi.

Çelik Kubbe'de İHA tehditlerini 'EJDERHA' önleyecek

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık A.Ş organizasyonuyla düzenlenen IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 'sistemler sistemi' anlayışıyla geliştirilen Çelik Kubbe, ASELSAN’ın sunduğu yeni sistemlerle daha da güçlendirildi. ASELSAN, alçak, orta ve yüksek irtifa hava tehditlerine karşı kademeli ve entegre çözüm sunan Çelik Kubbe’ye entegre edilen ürünlerini ilk kez IDEF 2025’te tanıttı. Bu ürünler arasında yer alan EJDERHA, sadece dronları değil, mini ve mikro İHA’ları da mikrodalga teknolojisiyle etkisiz hale getirebiliyor. Özgün tasarımı ve yüksek mobilite kabiliyeti sayesinde sahada hızlı konuşlanabiliyor. Çelik Kubbe sistemine EJDERHA’nın yanı sıra GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemi de eklendi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da kuraklık riskine karşı 68. gölet inşa ediliyorOrdu'da kuraklık riskine karşı 68. gölet inşa ediliyor
Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan orman işçilerini ziyaret ettiBakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan orman işçilerini ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.