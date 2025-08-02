Çelik Kubbe devreye girdi! Amiral Cihat Yaycı Çelik Kubbe’nin Türkiye’de hangi şehirleri koruyacağını açıkladı!

Türkiye'nin hava savunma sistemi doğrultusunda yerli imkanlarla 'Çelik Kubbe' geliştirildi. Birbirinden farklı sistemlerin uyum içerisinde çalıştığı Çelik Kubbe geçtiğimiz aylarda aktif hale getirilmişti.

GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer’in programına konuk olan Amiral Cihat Yaycı 'Çelik Kubbe'yi anlattı. Yaycı, sistemin hangi şehirleri koruyacağını da aktardı.

Yaycı'nın açıklamasından satır başları:

"Bizim de bu çelik kubbe. Şimdi bunun da adı çelik kubbe. Çok katmanlı bir sistem. Şimdi gördüğünüz gibi demek ki tek sistem yeterli değil. Değil mi? O zaman 600 km menzilli olduğuna göre Evet, menzillerden bahsettik ya Meral nasıl bir etki alanından bahsediyoruz bu çelik kubbenin onlar arasında haritadan Tabii. konuşuyor Şimdi bu 600 km'lik 600 km'yi açtığınız zaman kuşçu mesafe işte gördüğünüz gibi Türkiye burada. Yani İran'ın Çok önemli.

"EN AZ DÖRT TANE BU RADAR SİSTEMİNDEN LAZIM"



İran'ın kuzeyindeki bölgenin hemen hemen önemli bir kısmını kapsayacak şekilde oradan itibaren gözetleyebileceğimiz radarlarımız var. İsrail'in tümünü kapsayacak şekilde radarımız neye konuşlan İsrail'in tümünü kapsayacak şekilde o bölgenin Suriye'yi falan kapsayacak şekilde Irak'ı kapsayacak şekilde ne atılıyorsa görebileceğimiz, hangi uçak kalkıyorsa görebileceğimiz radarlarımız var.



Yunanistan burada Makedonya falan Bulgaristan Romanya oraları görebileceğimiz Karadeniz'in kapsayacak şekilde bize bir şey geliyorsa orayı görebileceğimiz radarlarımız var. Yani bize en az dört tane bu radar sisteminden lazım. Dört tane çelik kubbe lazım. Değil mi? Şimdi çelik kubbe lazım radar olarak diyorum. Ama 150 mil ya siper en fazla 150 mil atabiliyor ya 150 kilometreye atabiliyor ya 150 kilometreye.

150 kilometreye atıyorsa demek ki siperlerin bir yani ülkemizin çepe çevre koruyabilmesi için bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çelik kubbe sisteminin birbirine entegre edilmesi lazım ki ülkemiz çepe çevre korunmuş olsun. Füzeler düşünebilecek seviyede olsun. Buradan geliyor, oradan geliyor. Öyle bir şey yok.

"MİLLETİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ALMAYIZ"



Çünkü saliselerle hareket ediliyor, saniyelerle hareket ediliyor hava savunmada. Ve hiçbir şey biz askerlikte bizim şöyle bir bakış açımız vardır. Mesela sivillerde bu pek yoktur. Ama ne zaman savaş çıkacak ki? Buna ne yatırım yapalım ki? Mesela ben bunu görevdeyken çok karşılaştım. Siville konuşuyorsun, sivil bir bürokratla. Güdümlü mermiye ihtiyacım var diyorsun. Bir an önce almamız lazım diyor diyorsun. O diyor ki: "Ne olacak ki? Biraz da beklesin. Savaş pat diye çıkar mı?" diyor. Bak pat diye çıkıyor. Asker şöyle düşünür.



En kötü ihtimale göre planlama yapar. En kötü senaryo bizim için öncelikli senaryodur. Biz riski risk almayız. Memleketin güvenliği açısından, milletin güvenliği açısından risk almayız. O yüzden biz burada niye 14 tane değil de 8 tane yetmez mi? Denilebilir. Hayır, bence 14 tane olması lazım. İşte bu hesaba göre. Şimdi bu yapıldı diyelim. Şimdi ne kadarın hangi kaç tane çelik kubbenin yapıldığını bilmiyoruz şu anda.

Bu 14 sistem Türkiye’nin tüm kara sınır hattına konumlandırılması gerek. Sınırlardaki şehirleri bağlayacak şekilde 14 sınır şehrine yerleştirilmeli."

Olası lokasyonlar şöyle:

İzmir

Balıkesir / Bursa hattı

İstanbul / Kocaeli civarı

Ankara

Karabük / Kastamonu hattı

Samsun

Erzurum

Van

Hakkari / Şırnak hattı

Diyarbakır

Gaziantep

Antalya

Denizli / Muğla hattı