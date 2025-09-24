HABER

Çelik'ten CHP'ye sert tepki: "Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP ve muhalefet partilerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'Siyasi Misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'Siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar.

"SİYASİ OLARAK SON DERECE SAKINCALI BİR DURUM"

Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için “Siyasi uydu” gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum.

"AMAÇLARI VE MİSYONLARI BELLİDİR"

Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir"

