Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında en son 4. dalga gerçekleşti ve bu operasyonda 25 kişi tutuklandı. Süren soruşturmayla ilgili detaylar ve yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken dikkat çeken bir çıkış geldi. TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Cem Küçük yeni operasyon için İSPARK'ı işaret etti.

"BİR OPERASYON OLUR"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük İBB iştiraklerinden olan İSPARK'a da bir operasyon yapılacağını iddia etti. Küçük, canlı yayındaki sözlerinde "Bana göre İSPARK'a da bir operasyon olur. Savcılık 2. Dalga Operasyonu'ndan sonra İSTOÇ, İSTAÇ, İSPARK ihale dosyalarını istedi. Ben de o zaman 1 Nisan'da yazı yazdım. Savcılık bunları inceliyorsa operasyon gelir dedim ve oldu." ifadelerini kullandı.

MODERATÖR ARAYA GİRDİ

Bu sözlerin ardından programın moderatörü Gürkan Hacır şaşırarak araya girdi ve, "Öyle cümle kuruyorsun ki... Şimdi herkes alacak , 'İSPARK'a da operasyon olur' diyecek. Öyle deme..." dedi.

"BAŞKA İŞTİRAKE UZANABİLİR"

Küçük, sözlerinin devamında "Operasyon yapılmayan bir İSPARK kaldı. Yeni operasyon, verilecek ifadeler ışığında başka iştiraklere uzanabilir." ifadelerini kullandı.

İBB SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin aralarında İmamoğlu’nun koruma müdürü ile özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.