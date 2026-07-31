Cem Küçük hakkında canlı yayında çok konuşulacak iddia: İş insanları, “büyük isimler” ve MASAK raporları...

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Cem Küçük hakkındaki soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasının ardından A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Başsavcılık kaynaklarına dayandırdığı bilgileri canlı yayında paylaştı. Mercan’ın aktardığı iddialarda Küçük’ün bazı iş insanlarıyla yaptığı görüşmeler, dosyaya giren tanık beyanları ve MASAK raporları öne çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN 'CEM KÜÇÜK' AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlarından yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Küçük’ü gözaltına aldı.

CANLI YAYINDA DOSYANIN YENİ AYRINTILARINI AKTARDI

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, canlı yayında soruşturmanın yalnızca maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yapıldığı iddiasıyla sınırlı olmadığını belirtti. Mercan’ın aktardığına göre Küçük’ün bazı iş insanlarıyla yaptığı görüşmeler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi. Bu görüşmelerde iş insanlarına yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü.

“BÜYÜK İSİMLERİ KULLANARAK TEHDİT VE ŞANTAJ” İDDİASI

Mercan, Küçük’ün bazı iş insanlarıyla yaptığı görüşmelerde yüksek mevkilerdeki kişiler ile bazı kurumların etkili isimlerini kullandığı yönünde iddialar bulunduğunu aktardı. Küçük’ün bu isimler üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Mercan, dosyada aleyhte tanık beyanları ve Başsavcılığa iletilen şikayetler de bulunduğunu söyledi.

"MASAK RAPORLARI DOĞRUAYACAK NİTELİKTE"

Canlı yayında soruşturmanın mali boyutuna da değinen Mercan, MASAK raporlarının Başsavcılığın tespitleriyle örtüştüğünü ifade etti. Mercan, “Cem Küçük'ün MASAK raporları da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerini doğrulayacak nitelikte” dedi.