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Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Sürücü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Sürücü yaralandı

Kaza, İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Yeniceköy yönüne seyir halinde olan H.E.(18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, savrulan araç ters yöne döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksarken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Sürücü yaralandı 1

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Sürücü yaralandı 2

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Sürücü yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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