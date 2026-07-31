Önder Sav'ın istifası sonrası Savcı Sayan kurban kesti!

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski yöneticilerinden Önder Sav'ın istifasının ardından, 18 yıl önce adadığı kurbanı kestiğini açıkladı.

"ALLAH'A VERDİĞİM SÖZÜ YERİNE GETİRDİM"

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2008 yılında Allah'a bir adakta bulunduğunu belirterek, "CHP bir gün Önder Sav'dan kurtulursa bir kurban keseceğim" dediğini ifade etti.

🔴ÖNDER SAV, CHP

VE ADAĞIM..

18 YIL SONRA ALLAH’A VERDİĞİM SÖZÜ YERİNE GETİRDİM..



2008 yılında Allah’a bir söz vermiştim: “CHP, bir gün Önder Sav’dan kurtulursa bir kurban keseceğim.” demiştim.



Aradan tam 18 yıl geçti. Bugün, Önder Sav’ın istifa ettiğini öğrendim.… pic.twitter.com/K8dHI0Hf7s — Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) July 30, 2026

Paylaşımında, Önder Sav'ın istifasını öğrendiğini belirten Sayan, "Böylece CHP, Önder Sav'dan kurtulmuş oldu. Ben de yıllar önce Allah'a verdiğim sözü yerine getirerek adağımı kestim. Rabbim kabul eylesin" ifadelerini kullandı.