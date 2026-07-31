HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Önder Sav'ın istifası sonrası Savcı Sayan kurban kesti!

CHP'den istifa edenler kervanına eski Genel Sekretrer Önder Sav da katılmıştı. Bu gelişmenin ardından Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 18 yıl önce adadığı kurbanı kestiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Önder Sav'ın istifası sonrası Savcı Sayan kurban kesti!
Ufuk Dağ

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski yöneticilerinden Önder Sav'ın istifasının ardından, 18 yıl önce adadığı kurbanı kestiğini açıkladı.

"ALLAH'A VERDİĞİM SÖZÜ YERİNE GETİRDİM"

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2008 yılında Allah'a bir adakta bulunduğunu belirterek, "CHP bir gün Önder Sav'dan kurtulursa bir kurban keseceğim" dediğini ifade etti.

Paylaşımında, Önder Sav'ın istifasını öğrendiğini belirten Sayan, "Böylece CHP, Önder Sav'dan kurtulmuş oldu. Ben de yıllar önce Allah'a verdiğim sözü yerine getirerek adağımı kestim. Rabbim kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçekten geliyorlar: Samsung doğruladı!Gerçekten geliyorlar: Samsung doğruladı!
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişmeÜsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
Savcı Sayan Önder Sav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.