Cem Küçük: "Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi"

TGRT Haber'de yer alan habere göre, 2013 yılında Halk TV'nin Genel Müdürü olan gazeteci Şaban Sevinç ile yine aynı dönem Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün'ün pasaportlarına 'tahdit' kararı konuldu.

KÜÇÜK: YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, “Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’e yurt dışı çıkış yasağı getirildi." dedi. Gezi eylemleri sırasında Şaban Sevinç Halk TV Genel Müdürü, Hakan Aygün ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı soruşturması kapsamında medyaya yönelik de adımlar atmıştı. Savcılık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) bazı yayınların kayıtlarını talep etti. Savcılık, 3 Şubat tarihinde RTÜK'e gönderdiği yazıda, "Gezi Parkı olaylarını yasal gösteren" medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtlarının savcılığa iletilmesini istemişti.