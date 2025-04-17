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Cem Küçük'ten çarpıcı sözler! "İktidara yakın gazeteciler de işin içinde"

Gazeteci Cem Küçük, kendisi hakkında yapılan eleştirilerle ilgili olarak "Eleştirilmemin tek sebebi İmamoğlu dosyasını yazmam" dedi. Açıklamasının devamında Küçük, "İktidara yakın bazı gazeteciler ve içerik üreticileri de bu işin içinde" dedi.

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler! "İktidara yakın gazeteciler de işin içinde"

Gazeteci Cem Küçük, kendisine yönelik eleştirilerin nedeni olarak İmamoğlu dosyasını yazmasını gösterdi. İktidara yakın bazı gazeteciler ve içerik üreticilerinin de işin içinde olduğunu aktaran Küçük, "FETÖ’yü bitiren Akın Gürlek’i savunmayacağım da kimi savunacağım?" dedi.

İşte Küçük'ün o açıklaması:

“Ben savcıların hepsini 17-25 Aralık’tan tanıyorum. En zor zamanlarda FETÖ ile mücadele ettiler. FETÖ’yü bitiren Akın Gürlek’i savunmayacağım da kimi savunacağım?

Eleştirilmemin tek sebebi İmamoğlu dosyasını yazmam. İktidara yakın bazı gazeteciler ve içerik üreticileri de bu işin içinde."Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük
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