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  4. Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması! "Sıra sana geliyor" diyerek o ismi de işaret etti

Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması! "Sıra sana geliyor" diyerek o ismi de işaret etti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.03.2025 11:06
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İBB'ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan iki açıklamada İmamoğlu için 'Suç örgütü lideri' denildi ve 'terör' suçlaması yapıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Cem Küçük, "Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana" dedi. Küçük ayrıca "Sıra sana geliyor" diyerek Nasuh Bektaş'ı işaret etti.

Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması! "Sıra sana geliyor" diyerek o ismi de işaret etti

Türkiye'de vatandaşlar güne operasyon haberiyle uyandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonun Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

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İMAMOĞLU: "MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Gözaltına kararından sonra ilk açıklamasını yapan İmamoğlu, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

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'TERÖR' SUÇLAMASI YAPILDI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' ifadesi kullanılırken, 'terör' suçlaması yapıldı.

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"KAYYUM ATANMASININ BEKLENDİĞİNE DAİR BİR BİLGİ GELDİ BANA"

İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması ise kayyum ihtimalini gündeme getirdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gazeteci Cem Küçük, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana" ifadelerini kullandı.

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"SIRA SANA GELİYOR PROVOKATÖR NASUH"

Küçük ayrıca sosyal medya hesabından Nasuh Bektaş'ı hedef aldı. Küçük yaptığı paylaşımda, "Sıra sana geliyor provokatör Nasuh" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cem küçük Gözaltı İstanbul ibb
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