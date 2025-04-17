HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cem Küçük "İBB'den 1 milyon TL aldı" demişti! Berkay Zengin canlı yayında anlattı: Babam yaşında! 21 yaşındaki gence iftira atmak ayıp değil mi günah değil mi?

Gazeteci Cem Küçük, CHP PM üyesi Berkay Zengin hakkında İBB'den para aldığı yönünde iddialarda bulunmuştu. İBB şirketlerinden Zengin'e 1 milyon lira gönderildiğini iddia eden Küçük'e Zengin'den dün yanıt gelmiş ve iddialar yalanlanmıştı. Zengin canlı yayında Küçük için yasal süreci başlattığını ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Cem Küçük "İBB'den 1 milyon TL aldı" demişti! Berkay Zengin canlı yayında anlattı: Babam yaşında! 21 yaşındaki gence iftira atmak ayıp değil mi günah değil mi?

Cem Küçük TGRT Haber'de katıldığı programda, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimari olan Berkay Zengin hakkında iddialarda bulunmuştu. Küçük, İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma için düzenlenen MASAK raporunda Zengin'in adının geçtiğini ve İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığını iddia etmişti.

Screenshot_5

ZENGİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Zengin, Küçük'ün iddiası üzerine açıklamada bulunmuş ve "Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak için otelde resepsiyonist olarak çalıştım" demişti.

Screenshot_6

İMAMOĞLU OLAYLARINDA TUTUKLANMIŞTI

Eylemlerde ve ev baskınlarında çok sayıda genç gözaltına alınırken, Berkay Gezgin dahil 301 genç hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Daha sonra tahliye edilen Berkay Gezgin, Özgür Özel’in yeniden seçildiği CHP kongresinde Parti Meclisine girmişti.

ZENGİN'DEN KÜÇÜK'E SUÇ DUYURUSU: "ZAVALLICA DEĞİL Mİ?"

Zengin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

Zengin, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cem Küçük için şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi benim babam yaşında, 21 yaşında bir gence iftira atmak zavallıca değil mi ayıp değil mi günah değil mi?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova'da bir araya geldiPutin ve Katar Emiri Al Sani Moskova'da bir araya geldi
Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldüYeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cem küçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi! 14 gün içinde öldürüyor...

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi! 14 gün içinde öldürüyor...

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

İş insanı Zafer Murat Mermer'e ölüm tehdidi!

İş insanı Zafer Murat Mermer'e ölüm tehdidi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.