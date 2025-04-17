Cem Küçük "İBB'den 1 milyon TL aldı" demişti! Berkay Zengin canlı yayında anlattı: Babam yaşında! 21 yaşındaki gence iftira atmak ayıp değil mi günah değil mi?

Cem Küçük TGRT Haber'de katıldığı programda, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimari olan Berkay Zengin hakkında iddialarda bulunmuştu. Küçük, İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma için düzenlenen MASAK raporunda Zengin'in adının geçtiğini ve İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığını iddia etmişti.

ZENGİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Zengin, Küçük'ün iddiası üzerine açıklamada bulunmuş ve "Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak için otelde resepsiyonist olarak çalıştım" demişti.

İMAMOĞLU OLAYLARINDA TUTUKLANMIŞTI

Eylemlerde ve ev baskınlarında çok sayıda genç gözaltına alınırken, Berkay Gezgin dahil 301 genç hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Daha sonra tahliye edilen Berkay Gezgin, Özgür Özel’in yeniden seçildiği CHP kongresinde Parti Meclisine girmişti.

ZENGİN'DEN KÜÇÜK'E SUÇ DUYURUSU: "ZAVALLICA DEĞİL Mİ?"

Zengin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

Zengin, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cem Küçük için şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi benim babam yaşında, 21 yaşında bir gence iftira atmak zavallıca değil mi ayıp değil mi günah değil mi?"