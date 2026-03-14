HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cem Küçük'ün İlber Ortaylı anısı gündem oldu: "Oğlumun adını İlber koyarken, hoca beni aradı"

Gazeteci Cem Küçük, 7 yıl birlikte çalıştığı Prof. Dr. İlber Ortaylı’yla ilgili anısını anlattı. Çocuğunun adını “İlber” koyduğunu söyleyen Küçük, 'Ben çocuğuma İlber ismini verecektim, hoca bizi aradı 'Han ismini de ekleyin' dedi. İlber Han koyduk biz de” dedi.

Cem Küçük'ün İlber Ortaylı anısı gündem oldu: "Oğlumun adını İlber koyarken, hoca beni aradı"
Devrim Karadağ

Gazeteci Cem Küçük, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla anısını anlattı. 2005-2012 yılları arası Ortaylı'nın editörlüğünü yaptığını belirten Cem Küçük, oğlunun adını İlber koyduğunu anlattı.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"O ZAMAN HOCA BİZİ ARADI"

'Benim küçük oğlum 2012'de doğduğunda, adını İlber koymak istedik eşimle beraber. O zaman hoca bizi aradı, dedi ki 'Han da ekleyin'... İlber Han. Alper Han, İlber 'Alper' demekmiş Tatarca. 'İlber Han yapın' dedi. Biz de yaptık tabii. Çok renkli bir adam. Çok okurdu. Frankfurt Kitap Fuarı'ndan bir örnek olay anlatayım. 2008'de antika kitaplarına gittik beraber. Goethe'nin bir kitabından bahsetti. Muazzam Almanca konuşuyor.

Cem Küçük ün İlber Ortaylı anısı gündem oldu: "Oğlumun adını İlber koyarken, hoca beni aradı" 1

Almanya'ya gittik. Orada bir antika kitap sordu Goethe'nin. Onu buldular, getirdiler. 'Bunun 121. sayfasında Fatih ile ilgili bir bölüm var' dedi mesela. Onu geldi, buldu ve muazzam tabii Almanca konuşuyor. Sonra İtalya'da Venedik'te bir yere gittik, gene böyle muazzam İtalyanca sunum yapıyor. Hani dil bilmiyor, konuşamıyor diyenler var...'

Anahtar Kelimeler:
cem küçük İlber Ortaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.