Cem Küçük'ün İlber Ortaylı anısı gündem oldu: "Oğlumun adını İlber koyarken, hoca beni aradı"

Gazeteci Cem Küçük, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla anısını anlattı. 2005-2012 yılları arası Ortaylı'nın editörlüğünü yaptığını belirten Cem Küçük, oğlunun adını İlber koyduğunu anlattı.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"O ZAMAN HOCA BİZİ ARADI"

'Benim küçük oğlum 2012'de doğduğunda, adını İlber koymak istedik eşimle beraber. O zaman hoca bizi aradı, dedi ki 'Han da ekleyin'... İlber Han. Alper Han, İlber 'Alper' demekmiş Tatarca. 'İlber Han yapın' dedi. Biz de yaptık tabii. Çok renkli bir adam. Çok okurdu. Frankfurt Kitap Fuarı'ndan bir örnek olay anlatayım. 2008'de antika kitaplarına gittik beraber. Goethe'nin bir kitabından bahsetti. Muazzam Almanca konuşuyor.

Almanya'ya gittik. Orada bir antika kitap sordu Goethe'nin. Onu buldular, getirdiler. 'Bunun 121. sayfasında Fatih ile ilgili bir bölüm var' dedi mesela. Onu geldi, buldu ve muazzam tabii Almanca konuşuyor. Sonra İtalya'da Venedik'te bir yere gittik, gene böyle muazzam İtalyanca sunum yapıyor. Hani dil bilmiyor, konuşamıyor diyenler var...'