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Cemal Enginyurt, Tülay Hatimoğulları, Ümit Dikbayır... Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi

TBMM Başkanlığı'na 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Cemal Enginyurt, Tülay Hatimoğulları, Ümit Dikbayır... Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı.

Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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