Cemevi başkanı yaşamını yitirdi! Tunceli’de silahlı kavga: Yeğeni de ağır yaralandı

Kavga, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önce tartışma yaşanan H. Y. ile Kıl Köyü Düzgün Baba Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmada H. Y. silahla Cemevi Başkanı 50 yaşındaki Yaşar Seyrek ile yeğeni 18 yaşındaki D.S.’ye silahla ateş etti. Meydana gelen olayda Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni D.S. de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı D.S.’yi ambulansa Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumu ağır olan gence müdahale sürerken şüpheli H. Y.’nin jandarma tarafından gözaltına alındı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır