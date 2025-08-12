HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cemevinde tartışma yaratan olay: Ezan okutuldu, alevi dernekleri isyan etti! Çorum Valiliği devreye girdi

Çorum'daki bir cemevinde ezan okutulduğu iddiası tartışma yarattı. Alevi derneklerinden peş peşe tepkiler yükseldi, Çorum Valiliği devreye girdi. Valilik muhtar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirirken ses yayın sisteminin cemevinden söküldüğünü de duyurdu.

Cemevinde tartışma yaratan olay: Ezan okutuldu, alevi dernekleri isyan etti! Çorum Valiliği devreye girdi
Hazar Gönüllü

Çorum'un Tarhan Köyü Cemevi'nde ezan okutulması tepki topladı. Valilik, köyün muhtarı Bektaş Koçoğlu ve İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlattı.

CAMİ ONARIMA GİRİNCE SİSTEM CEMEVİNE TAKILDI

Tarhan köyü camisinin çatısında meydana gelen çökmenin ardından köyün İhtiyar Heyeti, cami onarılana dek ibadete kapatılmasına ve bu sürede cami çatısında bulunan merkezi ses yayın sistemlerinin köyde bulunan cemevine takılmasına karar verdi.

Cemevinde tartışma yaratan olay: Ezan okutuldu, alevi dernekleri isyan etti! Çorum Valiliği devreye girdi 1

ALEVİ DERNEKLERİNDEN TEPKİ: "İNANÇ DAYATMASI VE ASİMİLASYON"

Alevi – Bektaşi kurum temsilcileri olaya yazılı olarak tepki gösterdi. Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Türkiye Alevi Federasyonu'nun ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Oradan yayılan ses, bizim deyişimiz, duamız, semahımızdır. Cemevi hoparlöründen ezan okutmak; Alevi inancının mekânını, başka bir inancın ritüeline zorla alet etmektir. Bu, inanç özgürlüğü değil; inanç dayatması ve asimilasyondur.

Aleviler, yüzyıllardır kendi ibadetini özgürce yaşamak, inancını korumak için bedel ödedi. Biz, başkasının ibadetine ve inancına asla müdahale etmedik. Ama bizim inancımıza, ibadethanemize, kutsallarımıza uzanan hiçbir ele sessiz kalmayız, boyun eğmeyiz."

VALİ, MUHTAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Son olarak Çorum Valiliği de devreye girdi. Valilik, köy muhtarı Bektaş Koçoğlu ve Köy İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ağustos 2025 tarihinde, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde 'Çorum Merkez Tarhan Köyü Cemevi'nde Ezan Okundu Ortalık Karıştı' başlığıyla verilen haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Valiliğimizce yapılan incelemede; köy camisinin çatısında meydana gelen çökme üzerine Köy İhtiyar Heyetince; cami onarılana kadar ibadete kapatılmasına, bu süreçte cami çatısında bulunan merkezi ses yayın sistemlerinin (hoparlör) yine köyde bulunan cemevine takılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Valiliğimizce konunun öğrenilmesi üzerine ses yayın sistemi uygun bir yere monte edilmek üzere derhal Cemevinden sökülmüştür.

Kararı alan ve uygulayan Köy muhtarı ile İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlatılmıştır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis sokak köpeğini tabancayla öldürdü! 'Acı acı bağırdı'Polis sokak köpeğini tabancayla öldürdü! 'Acı acı bağırdı'
Skandal olay: Doktorların bilgilerini çalıp kutu kutu ilaç yazmışlar!Skandal olay: Doktorların bilgilerini çalıp kutu kutu ilaç yazmışlar!

Anahtar Kelimeler:
Çorum ezan cemevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'

Son dakika | Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor! Yeni gözaltılar var: Eski Cumhuriyet Savcısının katibi de aralarında

Son dakika | Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor! Yeni gözaltılar var: Eski Cumhuriyet Savcısının katibi de aralarında

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Metroda yaptığı pes dedirtti! Yakalanınca telefonunu kırdı

Metroda yaptığı pes dedirtti! Yakalanınca telefonunu kırdı

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.