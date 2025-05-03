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Cemil Önal suikastinde yeni detay! Ölmeden önce son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"

KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal, Hollanda'da da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Bir ada gündem yaratan infazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Önal'ın daha önce öldürülebileceğine dair şüphesini birkaç kez Hollanda savcılığına bildirdiği ve en son geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı son görüşmede söyledikleri basına yansıdı.

Cemil Önal suikastinde yeni detay! Ölmeden önce son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"
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Kuzey Kıbrıs'ta 2022'de öldürülen yasa dışı bahis baronu ve kumarhaneci Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Önal'ın saldırıya uğradığı otelin müdürü "Bu düpedüz infazdı. Yanına yaklaşan biri doğrudan ateş etti" ifadelerini kullanmıştı. Hollanda polisi söz konusu silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, Önal'la ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

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8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı

EN SON PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞMÜŞLER

Mali suçlar odaklı Hollanda merkezli bağımsız araştırmacı gazetecilik platformu Follow The Money’den David Davidson, Cemil Önal’ın öldürülmesinin ardından yazdığı haberde, Önal ile geçen pazartesi günü görüştüğünü belirtti.

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HOLLANDALI GAZETECİYE KONUŞMUŞ: "HAYATIMA KASTEDİLEBİLİR"

Sözcü'de yer alan habere göre; görüşmenin Lahey’deki bir restoranda yapıldığının kaydedilirken Önal’ın “hayatına kastedileceğini düşündüğünü söylediği” aktarılarak gelebilecek bir tehditten çekindiği ifade edildi.

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"BU BENİ EN SON ÖLDÜRECEK"

Cemil Önal’ın elinde bulunduğunu iddia ettiği bilgi ve belgeler hakkında da “Bu beni eninde sonunda öldürecek” dediği aktarıldı.

Haberde, Cemil Önal’ın avukatının da öldürülme tehlikesi hakkında, “Bu ciddi tehdit birkaç kez savcılığa bildirildi” dediği belirtilirken Hollanda savcılığının konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda suikast Halil Falyalı
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