Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal öldürüldü mü? Hollanda'dan resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi! "Otel terasında yakın mesafeden vurdu"

Halil Falyalı’nın eski muhasebecisi Cemil Önal'ın dün silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldüğü iddiası gündemdeydi. Hollanda Ulusal Polisinden yapılan açıklamaya göre; dün 41 yaşındaki Türkiye uyruklu bir erkek Rijswijk'teki bir otelde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişinin Önal olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE'DEN 41 YAŞINDAKİ BİR ERKEK ÖLDÜRÜLDÜ"

Hollanda Ulusal Polisinin açıklaması resmi internet sitesinde yer aldı. 1 Mayıs Perşembe günü Rijswijk'te meydana gelen ve ölümle sonuçlanan silahlı saldırı olayına tanık arandığı belirtilen açıklamada "Saat 17:45 civarında, Rijswijk'teki Van Vredenburchweg'deki bir otelin önünde silahlı saldırı olayı meydana geldi. Türkiye uyruklu 41 yaşında bir erkek olay yerinde öldü" dendi.

HOLLANDA POLİSİ CEMİL ÖNAL'I DOĞRULADI

8 Şubat 2022’de KKTC ’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı

Hollanda basınından de Gelderlander'de yer alan habere göre, Hollanda polisi hayatını kaybeden kişinin Cemil Önal (41) olduğunu doğruladı.

De Telegraaf'ın haberine göre, öldürülen şahıs, Kuzey Kıbrıs'ta bir adamın öldürülmesinin arkasında olduğundan şüphelenilen bir Türk suçlu. Kuzey Kıbrıs'ta çok sayıda kumarhane ve otel işleten bu adam, ABD tarafından başta kara para aklama olmak üzere çeşitli suçlardan aranıyordu.

NOS haber ajansına göre, Polis, dün Rijswijk'teki bir otelin terasında vurularak öldürülen adamın Türkiye vatandaşı 41 yaşındaki Cemil Önal olduğunu doğruladı.

“DÜPEDÜZ BİR İNFAZDI”

Oteldeki silahlı saldırı sonrası konuşan otel müdürü, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Müşteri masada otururken yüzü açık bir adam yaklaşıyor, doğrudan ateş ediyor ve kaçıyor” dedi.

Olayın tanıklarından bir kadın ise yaşananları “Bu düpedüz bir infazdı” sözleriyle anlattı.

SALDIRGANIN EŞKALİ VERİLDİ

Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Görgü tanıkları, saat 17:45 civarında otelin terasında bir silahlı saldırı olayı olduğunu bildirdi.

Kurbanın yakın mesafeden vurulduğu belirtildi. Saldırgan daha sonra kaçtı.

Olayın soruşturulması için bir Cumhuriyet Savcısı başkanlığında Büyük Çaplı Soruşturma Ekibi kuruldu.

Tetikçi, yaklaşık 1.80 boyunda, normal ila sağlam bir yapıya sahip, sakallı ve siyah giysili bir adam olarak tanımlandı.

CEMİL ÖNAL KİMDİR?

İHA'nın aktardığına göre Cemil Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023’te Hollanda’da yakalanan Önal, Türkiye’ye iade edilmemiş ve Hollanda’da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.