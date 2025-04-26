KKTC’deki haberler FETÖ ve CIA kumpası mı? Özgür Özel de dile getirmişti!

Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’nın rüşvet çarkını yöneten Cemil Önal üzerinden yürütülen kaset iddiaları FETÖ ve CIA kontrolünde mi? Söz konusu iddialar Türkiye’de de gündem olurken kaset iddiaları ile ilgili henüz bir kanıt ortaya çıkmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel aracılığıyla konunun gündeme getirilmesi “Kaset Siyaseti” olarak değerlendirilirken, iddialar İletişim Başkanlığı tarafından da iki kez yalanlandı. Cemil Önal hakkında ise önemli bilgilere ulaşıldı.

SARALLAR KORUDU

Organize suç örgütü üyesi olan Cemil Önal, Halil Falyalı cinayetinin kilit ismi olarak Girne'de kısa süreli olarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra İstanbul’a gelen Önal’ın Sarallar isimli suç örgütü tarafından korunduğu tespit edildi. İstanbul’da düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında Sarallar adlı organize suç örgütü çökertilmişti. Örgütün liderleri ve üyeleri, "silahlı suç örgütü kurmaktan kasten adam öldürmeye" kadar birçok farklı suçtan tutuklanmıştı.

FETÖ İLE YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNDE

Yenişafak gazetesindeki habere göre; Tümüyle hayal ürünü olduğu iddia edilen kaset dedikodularını gündeme getiren ve Hollanda ile ABD istihbaratı tarafından koruma altında tutulan Cemil Önal’ın daha önce FETÖ tarafından yönetilen ve yönlendirilen dezenformasyon faaliyetlerinde özel olarak yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Firari FETÖ’cülerle ilişkisi de istihbarat örgütleri tarafından tespit edildi. Önal’ın FETÖ ile ilk ilişkisini sağlayan ismin Sibel Seyyal İzzet olduğu, firari FETÖ’cü Cevheri Güven’le birlikte algı operasyonlarına başladıkları kayıt altına alındı.

CEVHERİ GÜVEN İLE KIZ ARKADAŞI TANIŞTIRDI

Firari FETÖ’cü Cevheri Güven eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpası davasında da yargılanıyordu. Sibel Seyyal İzzet’in Önal’ın kız arkadaşı olduğu belirlendi. Cemil Önal’ın FETÖ aracılığıyla yabancı istihbarat örgütleriyle de irtibatının sağlandığı ortaya çıkarken, CIA tarafından koruma altına alındığı öne sürüldü. Hollanda’da Önal’ın tutuklu iken ABD’li bir savcının ifadesine girmesi iddiaları güçlendirdi. Cemil Önal’ın CIA kontrolünde verdiği ifadelere serbest bırakılması kaydıyla yön verildiği de iddialar arasında yer aldı.

ŞİMDİ HOLLANDA’NIN ELİNDE

Önal’ın asılsız iddialarını FETÖ ve yabancı istihbarat örgütleri Türkiye aleyhinde kullanmaya başlarken, şahsın bu ay ise Hollanda istihbaratı tarafından koruma altında olduğu netleşti. Falyalı cinayetinin de şüphelisi olan Cemil Önal’ın çevresine “Falyalı İmparatorluğu’nun başına ben geçeceğim” dediği, öldürülen Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı’nın da bunu duyduğu soruşturma dosyasında yerini aldı.