Cemil Tugay'a AK Parti ısrarı ailesinden gelmiş: "Çevremde hiç AK Partili yoktu"

Siyasetin son zamanlardaki en büyük transferlerinden biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi oldu. Cemil Tugay'ın partiye katılımıyla AK Parti tarihinde ilk kez İZBB'de yönetime gelmiş oldu. AK Parti’ye geçişinin ardından teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Tugay kararının perde arkasına ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Yeni Şafak'ın aktardığına göre Tugay, yakın çevresinde AK Partili kimse bulunmamasına karşın ailesinin ve çevresinin geçiş konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Kararında annesi ve eşinin desteğini özellikle vurgulayan Tugay, “Annemin duası ve eşimin desteğiyle geldim.” dedi.
Sohbette CHP’deki parti içi muhalefetten yakınan Tugay, "CHP’de kendi içimizde muhalefet yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bu, hizmet etmemizi de etkiliyor" dedi.
Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Tugay, "Ben doğru bir karar aldım. İzmir için yaptım bunu. Çalışmayı seviyoruz. Bundan sonra İzmir için daha çok çalışacağız. İzmir için doğru bir karar verdik" diye konuştu.
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