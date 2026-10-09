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Cemil Tugay'a AK Parti ısrarı ailesinden gelmiş: "Çevremde hiç AK Partili yoktu"

AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararının arkasında ailesinin ısrarı olduğunu açıkladı. Tugay, çevresinde hiç AK Partili bulunmadığını ancak yakınlarının geçişini desteklediğini anlattı. CHP’ye yönelik eleştiriler de dile getiren Tugay, kararını İzmir için aldığını söyledi.

Cemil Tugay'a AK Parti ısrarı ailesinden gelmiş: "Çevremde hiç AK Partili yoktu"
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyasetin son zamanlardaki en büyük transferlerinden biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi oldu. Cemil Tugay'ın partiye katılımıyla AK Parti tarihinde ilk kez İZBB'de yönetime gelmiş oldu. AK Parti’ye geçişinin ardından teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Tugay kararının perde arkasına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

“ANNEM VE EŞİM ÖZELLİKLE DESTEKLEDİ”

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Tugay, yakın çevresinde AK Partili kimse bulunmamasına karşın ailesinin ve çevresinin geçiş konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Kararında annesi ve eşinin desteğini özellikle vurgulayan Tugay, “Annemin duası ve eşimin desteğiyle geldim.” dedi.

Cemil Tugay a AK Parti ısrarı ailesinden gelmiş: "Çevremde hiç AK Partili yoktu" 1

CHP’YE ELEŞTİRİ: "HİZMET ETMEMİZİ ETKİLİYOR"

Sohbette CHP’deki parti içi muhalefetten yakınan Tugay, "CHP’de kendi içimizde muhalefet yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bu, hizmet etmemizi de etkiliyor" dedi.

"KARARIMI İZMİR İÇİN ALDIM"

Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Tugay, "Ben doğru bir karar aldım. İzmir için yaptım bunu. Çalışmayı seviyoruz. Bundan sonra İzmir için daha çok çalışacağız. İzmir için doğru bir karar verdik" diye konuştu.

Cemil Tugay a AK Parti ısrarı ailesinden gelmiş: "Çevremde hiç AK Partili yoktu" 2

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Anahtar Kelimeler:
İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay
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