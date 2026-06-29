Cemil Tugay açılışta yer almadı! Merak edilen soruya Özgür Özel'den açıklama

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Örgütü'nü tasfiyesinin ardından İzmir'de yeni il binasının açılışına katıldı.

Özgür Özel'e mutlak butlan yönetiminin görevden aldığı CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de eşlik etti.

CEMİL TUGAY SORUSUNA YANIT

Yerel basına açıklama yapan Özgür Özel konuşmasının ardından "Cemil Tugay bugün buraya gelmedi, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Özel şunları ifade etti:



"Cemil Bey ile bir sorunumuz yok. Bugün Cemil Bey'in buraya gelmesini beklemeyiz. O diyor ki 'siz yeni partiyi kurunca oraya geleceğim'. Düşüncesine saygılıyım. Ama diğer başkanlarımızdan şimdilik böyle bir şey beklemiyoruz"