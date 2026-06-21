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Cemil Tugay'ın istifası sonrası o ifade gündem oldu! Özgür Özel'den açıklama: "3 kez aradım..."

Özgür Özel'in istifa kararı sonrası Cemil Tugay'a "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" sözlerini söylediği iddia edilmişti. Özgür Özel yaptığı açıklama iddiayı reddederken "Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim" dedi.

Cemil Tugay'ın istifası sonrası o ifade gündem oldu! Özgür Özel'den açıklama: "3 kez aradım..."
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı'nı görevden alması ve ihraç kararı istemesi sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Cemil Tugay ın istifası sonrası o ifade gündem oldu! Özgür Özel den açıklama: "3 kez aradım..." 1

"BUNLAR BUNU HAK EDİYOR"

İddiaya göre Tugay, istifa kararının ardından Özel ile görüşme yaptı ve burada Özel tarafından kendisine, "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay ın istifası sonrası o ifade gündem oldu! Özgür Özel den açıklama: "3 kez aradım..." 2

"İSTİFASINA RAZI OLMADIĞIMI SÖYLEDİM"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, söz konusu iddiayı yalanladı. Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifasından sonra Özgür Özel tarafından kendisine “Eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor” denildiği iddiasını Özel’e sordum.
Özel, bu iddiayı reddetti ve şöyle dedi:

“Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir."

Cemil Tugay ın istifası sonrası o ifade gündem oldu! Özgür Özel den açıklama: "3 kez aradım..." 3

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Cemil Tugay
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