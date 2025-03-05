Cemre ne zaman düşüyor? 2025 cemre düşme tarihleri (Cemre düştü mü, ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?)

Kışın bitimiyle ilkbahar mevsimi başlar. Bu mevsimde gerçekleşen olaylardan biri de cemre düşmesidir. Bu noktada birçok insanın aklına “cemre ne zaman düşer?” sorusu gelebilmektedir. Soğuk havanın gidip sıcak havanın gelmesiyle cemre denilen olay yaşanmaktadır. Bu yüzden "cemre ne zaman düşüyor 2025" konusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Bir yılda farklı tarihlerde toplamda 3 cemre düşer.

Cemre düşmesi nedir?

Halk arasında baharın geldiğini simgeleyen olay cemre düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Cemrenin ilk düşmesi ile havanın ısınmaya başladığı müjdelenmektedir. Kış mevsiminin sona erdiğini haber veren bu olay belirli aralıklarla önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşmektedir.

Cemre kelimesi dilimize Arapça'dan girmiş sözcüklerden biridir. Arapça'da cemre kor ve ateş anlamına gelmektedir.

Cemre ne zaman düşüyor?

Cemre düşmesi baharın gelişini simgelemektedir. Cemre düşmesi bahar aylarına girmeden önce yaşanmaktadır. Cemre düşünce önce havanın sıcaklığı artar. Sonra suyun sıcaklığı artar. Son olarak da cemre düşmesi toprağın sıcaklığını artırır. Bu durum kış aylarının bittiği anlamına gelir. Güzel havanın geleceğini haber verir. Bu noktada birçok kişinin aklına “cemre düştü mü?” sorusu gelebilir. Cemre tarihleri arasında genelde birer hafta bulunmaktadır.

Cemreler ne zaman düşecek?

Kış mevsiminde hissedilen soğuk havanın yerini yavaş yavaş ılık bir havaya bırakması cemre denilen olayın gerçekleşmesi manasını taşımaktadır. İlk cemre düştükten sonra baharın gelişinin az kaldığı düşünülmektedir. İlkbaharın geldiğini ifade eden cemreler 1 sene içinde ve 3 farklı zamanda 3 ayrı yer ile buluşmaktadır.

2025 cemre düşme tarihleri ise şubat ayının sonlarına doğru başlayıp, mart ayının ilk haftasına girişle beraber sonlanmaktadır.

İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Baharın simgesi haline gelen cemreler düşmeye başladığında sıcaklıklarda artış gözlenmektedir. 2025'te toplamda 3 kere düşen cemrelerin ilki 19 Şubat ile 20 Şubat tarihlerinde havaya düşer. Hava ile buluşan ilk cemre baharın gelişini de müjdeler.

İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

İlkbaharı temsil eden cemre düşmesi olayı 7 gün ara ile toplamda 3 kez gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya düşerken ikincisi ise su ile buluşmaktadır. İkinci cemre tarihsel olarak 26 Şubat ile 27 Şubat günlerinde suya düşer. Suya düşen cemre sayesinde suyun sıcaklığı da artar.

Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Üçüncü ve son cemre ise toprağa düşer. 2025'te son cemre düşmesinin gerçekleşeceği gün ise 5 Mart ile 6 Mart tarihlerine denk gelmektedir. Toprağa temas eden cemre toprağın sıcaklığının artmasına neden olur ve cemre düşme olayı tamamlanır.