HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cemre nedir, kaç cemre vardır? Cemre ne demek? Cemre düşmesi nedir?

Cemre nedir, kaç cemre vardır? Cemre ne demek? Cemre düşmesi nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
20.02.2025 21:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsim geçişlerinde gerek doğayı gerekse insanları etkileyen birtakım olaylar yaşanmaktadır. Bu olaylardan biri ilkbaharın gelişini ve havanın ısınmasını ifade eden cemre olayıdır. Sıcaklık seviyesinin yükselmesini, soğuk havaların gidişini simgeleyen cemre olayı aynı zamanda insanların kendilerini daha iyi ve daha enerjik hissetmesine de vesile olmaktadır. Peki her yıl gerçekleşen ve mevsimsel değişikliğe neden olan cemre nedir, kaç cemre vardır, cemre ne demek, cemre düşmesi nedir?

Cemre nedir, kaç cemre vardır? Cemre ne demek? Cemre düşmesi nedir?

İçindekiler

  • Cemre ne demek?
  • Cemre nedir?
  • Kaç tane cemre vardır?

Havanın gerek soğuk gerekse sıcak olmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri mevsim değişiklikleridir. Yaz aylarında insanlar güneşin tadını çıkarırken kış döneminde ise yağışlı ya da karlı bir hava hâkim olabilmektedir. Kış döneminin bitişinde ılık bir havanın geldiğini simgeleyen bazı olaylar gerçekleşmektedir. Bu olaylardan biri cemre düşmesidir. Bu noktada birçok kişinin aklına “cemre düşmesi nedir?” sorusu gelebilmekte ve bu sorunun yanıtına ulaşma isteği doğabilmektedir.

Cemre ne demek?

Türkçemizde yabancı kültürlerden gelen birçok farklı sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden biri Arapça kökenli olarak öne çıkan cemre kelimesidir. Cümle içerisinde isim görevini üstlenen bu sözcük “kor durumundaki ateş” anlamında da kullanılabilmektedir. Arapça “cemre” sözcüğünden dilimize aktarılmış olan bu kelime özellikle soğuk kış aylarının bitişinde daha sık karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca günümüzde kız çocuklarına isim olarak da verilmektedir.

Cemre nedir?

Cemre kelimesi her yıl şubat ayının gelişi ile birlikte karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Şubat ayı kış dönemini simgeleyen aylardan biri olmaktadır. Şubat ayından sonra gelen ay mart ayı olmakla beraber bahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Şubat ayında ilk önce hava ile buluşan, hava sıcaklığının artışını betimleyen ve ayrıca ilkbaharın geldiğini simgeleyen olay cemre düşmesi olarak ifade edilir. Cemre nereye düşerse o düşen yerde sıcaklık derecesinin yükseldiğine inanılmaktadır.

Kaç tane cemre vardır?

Her yıl kış döneminden çıkarken cemre düşmesi denilen olay gündeme gelmektedir. Cemre düşmesi 1 yıl içerisinde toplamda 3 kere gerçekleşen bir olaydır. İlk 2 cemre düşmesi olayı şubat ayında görülürken son ve üçüncü olarak kabul edilen cemre düşmesi ise mart ayında görülmektedir.

İlk cemre havaya düşerken, ikinci cemre su ile temas etmekte ve son cemre düşmesi olayı ise toprakta gerçekleşmektedir. Cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesi bahar mevsimine giriş olarak da tanımlanmaktadır.

Adana'da suç örgütü operasyonunda 12 tutuklamaAdana'da suç örgütü operasyonunda 12 tutuklama
Yavaş'tan dikkat çeken 'süreç' çıkışıYavaş'tan dikkat çeken 'süreç' çıkışı
Anahtar Kelimeler:
cemre nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! İnceleme başlatıldı

Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! İnceleme başlatıldı

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.