Cemre nedir, kaç cemre vardır? Cemre ne demek? Cemre düşmesi nedir?

Havanın gerek soğuk gerekse sıcak olmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri mevsim değişiklikleridir. Yaz aylarında insanlar güneşin tadını çıkarırken kış döneminde ise yağışlı ya da karlı bir hava hâkim olabilmektedir. Kış döneminin bitişinde ılık bir havanın geldiğini simgeleyen bazı olaylar gerçekleşmektedir. Bu olaylardan biri cemre düşmesidir. Bu noktada birçok kişinin aklına “cemre düşmesi nedir?” sorusu gelebilmekte ve bu sorunun yanıtına ulaşma isteği doğabilmektedir.

Cemre ne demek?

Türkçemizde yabancı kültürlerden gelen birçok farklı sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden biri Arapça kökenli olarak öne çıkan cemre kelimesidir. Cümle içerisinde isim görevini üstlenen bu sözcük “kor durumundaki ateş” anlamında da kullanılabilmektedir. Arapça “cemre” sözcüğünden dilimize aktarılmış olan bu kelime özellikle soğuk kış aylarının bitişinde daha sık karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca günümüzde kız çocuklarına isim olarak da verilmektedir.

Cemre nedir?

Cemre kelimesi her yıl şubat ayının gelişi ile birlikte karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Şubat ayı kış dönemini simgeleyen aylardan biri olmaktadır. Şubat ayından sonra gelen ay mart ayı olmakla beraber bahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Şubat ayında ilk önce hava ile buluşan, hava sıcaklığının artışını betimleyen ve ayrıca ilkbaharın geldiğini simgeleyen olay cemre düşmesi olarak ifade edilir. Cemre nereye düşerse o düşen yerde sıcaklık derecesinin yükseldiğine inanılmaktadır.

Kaç tane cemre vardır?

Her yıl kış döneminden çıkarken cemre düşmesi denilen olay gündeme gelmektedir. Cemre düşmesi 1 yıl içerisinde toplamda 3 kere gerçekleşen bir olaydır. İlk 2 cemre düşmesi olayı şubat ayında görülürken son ve üçüncü olarak kabul edilen cemre düşmesi ise mart ayında görülmektedir.

İlk cemre havaya düşerken, ikinci cemre su ile temas etmekte ve son cemre düşmesi olayı ise toprakta gerçekleşmektedir. Cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesi bahar mevsimine giriş olarak da tanımlanmaktadır.