Cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cenaze namazında ne okunur?

Cenaze namazında rükû ve secde yoktur. Sadece ayakta durularak kılınır. Bu namazda belirli dualar ve tekbirler sırasıyla okunur. Her tekbirin ardından belirli dua ve salavatlar okunur. Cenaze namazının amacı ölen kişiye rahmet dilemek ve ona manevi destek sunmaktır. Cemaatle kılınması gereken bir namazdır. İslam toplumunda önemli bir görev olarak kabul edilir.

Cenaze namazı, İslamiyet’te vefat eden bir Müslümanın ardından kılınan özel bir namazdır. Ölen kişiye son görev olarak kabul edilir. Bu namaz hem ölen kişi için Allah’tan af ve rahmet dilemek hem de yaşayanlara ölümün hatırlatılması amacını taşır. Cenaze namazı, diğer beş vakit namazlardan kılınış olarak farklıdır. Rükû ve secde gibi hareketler yoktur. Ayakta tekbirlerle ve dua ile kılınır.

Cenaze namazı ölen kişi yıkanıp kefenlendikten sonra kılınır. Cenazenin namazı genellikle açık alanda ya da cami avlusunda cemaatle birlikte kılınır. Cemaat, tabutun arkasında saf tutar. Namazı genellikle bir imam kıldırır.

Cenaze namazı kılınabilmesi için bazı şartlar aranır. İlk olarak vefat eden kişinin Müslüman olması gerekir. Ayrıca cenazenin yıkanmış ve kefenlenmiş olması, bedeninin çoğunun en azından baş ve gövdesinin bulunması da gereklidir.

Bu namaz sadece bir ibadet değil ölüye saygının, toplumsal dayanışmanın ve ölüm gerçeğinin bir hatırlatıcısıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), cenazeye iştirak etmeyi teşvik etmiş, cenaze namazına katılan kişiye sevap vaadinde bulunmuştur.

Bu namaz, Müslümanlar arasında son vedalaşma biçimi olarak kabul edilir. Cenaze namazına katılmak sadece ölenin yakınlarına destek vermek değil aynı zamanda ölüm karşısında insanın acizliğini ve ahiret inancını da pekiştiren derin anlamlar taşır.

Cenaze namazı kaç rekat?

Cenaze namazı, rekatlarla değil tek bir bütün halinde kılınan özel bir namazdır. Yani klasik beş vakit namazlarda olduğu gibi rekatlara ayrılmaz. Bu namazda, rükû ve secde gibi beden hareketleri de bulunmaz. Tamamen ayakta ve kıyam halinde, dört tekbirle kılınır. Cenaze namazı nasıl kılınır diyanet kaynaklarında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu bilgilerden yola çıkılarak, cenaze namazı kılınışı şu şekildedir:

İlk tekbirden sonra “Sübhaneke” duası (veya bazı mezheplere göre “ve celle senâük” ilavesiyle) okunur.

İkinci tekbirden sonra “Salli-Barik” duaları okunur.

Üçüncü tekbirden sonra ise cenaze duası okunur. Bilmeyenler Fatiha suresini veya başka bir duayı okur.

Dördüncü tekbirin ardından selam verilerek namaz tamamlanır.

Cenaze namazı, rekât kavramı yerine tekbirler ve dualarla şekillenen bir ibadettir. Yani "kaç rekat?" sorusunun karşılığı teknik olarak "rekatla değil, dört tekbirle kılınır" şeklinde cevaplanır.

Cenaze namazı farz mı?

Evet, cenaze namazı farzdır. Ama bu farz, farz-ı kifâye hükmündedir. Yani bir Müslüman vefat ettiğinde o kişinin cenaze namazının kılınması İslam toplumu için topluca yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Eğer bir grup Müslüman bu namazı kılarsa, diğerlerinin üzerinden sorumluluk kalkar. Bununla birlikte hiç kimse bu görevi yerine getirmezse, o zaman o toplumun tamamı için günah olur.

Farz-ı kifaye oluşu cenaze namazının bireysel olarak değil, topluluk adına yerine getirilen bir ibadet olduğunu gösterir. Bu yüzden özellikle cenaze namazlarına katılım hem dini bir görev hem de vefat eden kişiye karşı son görevlerden biri olarak kabul edilir.

Cenaze namazı için abdest alınır mı? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Namaz ibadetine başlamadan önce hazırlık yapmak gerekir. Bu hazırlıkların başında abdest almak gerekir. Cenaze namazı da diğer namazlar gibi abdestli olarak kılınmalıdır. Çünkü cenaze namazı her ne kadar içinde rükû ve secde bulunmasa da sonuçta bir namazdır ve Allah’a yönelerek kılınır. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın…” (Maide 6) buyurularak namaz için abdest alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu hüküm cenaze namazı için de geçerlidir.

Abdestsiz cenaze namazı kılınmaz. Abdestsiz olarak kılınan cenaze namazı geçersiz olur. Eğer kişi abdestsiz olduğunu sonradan fark ederse abdest aldıktan sonra tekrar cenaze namazını kılması gerekir. Bu durum özellikle küçük topluluklarda veya kişinin cenazeye katılmadan hemen önce abdestini bozması gibi acil durumlarda önemlidir. Büyük cemaatle kılınan bir cenaze namazında kişi abdestsiz olduğunu fark ederse bireysel olarak daha sonra tekrar kılması uygun olur.

Cenaze namazında ne okunur?

Cenaze namazı, İslam dininde vefat eden bir Müslüman için son görev olarak kabul edilen, dua ağırlıklı ve rükû-secde içermeyen bir namazdır. Bu namazda önemli olan, ölen kişi için Allah’tan af ve mağfiret dilemektir. Cemaatle kılınır ve genellikle cami avlusunda veya kabristanlıkta kılınır. Cenaze namazı ayakta kılınır ve dört tekbirden oluşur. Her tekbir arasında belirli dualar okunur.

Namaza niyetle başlanır ve eller kaldırılarak birinci tekbir alınır. Ardından, “Sübhaneke” duası okunur. Bazı mezheplerde bu duaya “ve celle senâük” ifadesi de eklenir. İkinci tekbirle birlikte eller kaldırılmadan, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) salavat getirilir. Genellikle “Allahümme salli” ve “Allahümme bârik” duaları okunur. Üçüncü tekbirden sonra, cenaze namazının en temel bölümü olan dua kısmı gelir. Burada vefat eden kişi için bağışlanma ve cennet dileğinde bulunulan cenaze duası okunur.

“Allahümma’ğfir li hayyina ve meyyitina…” diye başlayan bu dua, cenaze namazı duası olarak bilinir. Ölü ve diri tüm Müslümanlar için af dilenmesi için okunur. Cenaze duasını bilmeyenler ise Fatiha suresini veya başka bir duayı okur. Bu duanın ardından dördüncü tekbir alınır ve selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu namazda asıl amaç vefat eden kişiye rahmet dilemek ve onun bağışlanmasını Allah’tan niyaz etmektir. Sessizce ve huşu içinde kılınan cenaze namazı, topluca yapılan manevi bir vedadır.