HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cenazeye giden ailenin evi alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Cenazeye giden ailenin evi alevlere teslim oldu
Çiğdem Sevinç

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Aile üyelerinin bir yakınlarının cenazesi nedeniyle evde bulunmadıkları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Hatıra Sokak’taki 2 katlı evde gece saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı, aile üyelerinin bir yakınlarının cenazesi nedeniyle evde bulunmadıkları belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralıBilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybettiOsmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."

Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."

Vatandaş can fırsatçı para derdinde!

Vatandaş can fırsatçı para derdinde!

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.