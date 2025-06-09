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Cengiz Aytmatov, ölümünün 17. yıl dönümünde "Türk Dünyası'nın Geleceği" forumuyla anılacak

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen, "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumu düzenlenecek.

Cengiz Aytmatov, ölümünün 17. yıl dönümünde "Türk Dünyası'nın Geleceği" forumuyla anılacak

Türkiye ve diğer Türk devletlerinden bilim adamlarını, siyasetçileri ve sevenlerini bir araya getirecek forumun açılışı, 10 Haziran'da Kırgızistan Bilimler Akademisi'nde yapılacak ve 11 Haziran'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) devam edecek.

Foruma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde bu yıl şubat ayında Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Ankara'da kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal da katılacak.

Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Topsakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dizi resmi görüşmeler yapmak ve yazarın anma etkinliklerine katılmak için Kırgızistan'da bulunduklarını söyledi.

Topsakal, yazarın ilk anma etkinliğinin 10 Haziran'da Ata-Beyit (Baba Evi/Babaların Mezarlığı) olarak adlandırılan Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ndeki yazarın ve babasının mezarı başında yapılacağını belirtti.

Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün ilk etkinliğinin Bişkek'te seçilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Topsakal, anma etkinlikleri kapsamında 10-11 Haziran tarihlerinde "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumu düzenleneceğini anlattı.

"ENSTİTÜMÜZÜN BİŞKEK'TEKİ FAALİYETİ ÖNCELİKLİDİR"

Topsakal, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin himayelerinde kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Bişkek'teki faaliyetinin öncelikli olduğunu söyledi.

Türkiye’den ve diğer Türk devletlerinden birçok bilim, sanat ve iş insanının bir araya geleceği forumun, Türk dünyasının geleceğine ilişkin büyük vizyona destek olacağına işaret eden Topsakal, "Bu sadece büyük düşünürün ölüm yıl dönümünde anılması değildir. Onun Türk dünyasına ve geleceğe ilişkin olarak ortaya koyduğu prensiplerin de desteklenmesidir." diye konuştu.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Türkiye ve diğer Türk devletlerinden bilim adamları, siyasetçiler ve sevenler, 10-11 Haziran'da Kırgızistan'da forumda bir araya geldi.
  • Forum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından organize edildi.
  • Prof. Dr. İlyas Topsakal, Kırgızistan'da resmi görüşmeler ve anma etkinliklerine katılmak üzere bulunduğunu açıkladı.
  • Anma etkinlikleri, 10 Haziran'da Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde Aytmatov'un mezarı başında gerçekleştirildi.
  • Forum, "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" başlığıyla düzenlendi ve Türk dünyasına dair büyük bir vizyonu desteklemesi hedeflendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan
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