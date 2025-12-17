Çentik yok, delik yok, sadece ekran: Apple'ın "Rüya iPhone" projesi sızdırıldı

Apple kullanıcılarının yıllardır kurduğu bir hayal var: Ön yüzünde ne bir çentik, ne bir delik, ne de bir çerçeve olan, elde sadece "canlı bir görüntü" tutuyormuş hissi veren bir telefon... The Information'ın yayınladığı son rapor, bu hayalin gerçeğe dönüşeceği tarihi işaret ediyor.

Sektörün güvenilir kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre Apple, iPhone'un 20. yıl dönümü için özel bir iPhone hazırlığında.

TASARIMDA DELİK VEYA ÇENTİKSİZ DÖNEM

Rapor, Apple'ın mühendislik sınırlarını zorlayan bir "kesintisiz (seamless)" tasarım üzerinde çalıştığını belirtiyor. İddiaya göre, bu cihazda;

Kamera deliği yok.

Face ID çentiği veya adası yok.

Kalın çerçeveler yok.

Tüm sensörlerin ve ön kameranın ekran altına gizlendiği bu model, gerçek anlamda "uçtan uca" bir ekran deneyimi sunacak.

IPHONE X'TEN SONRAKİ EN BÜYÜK SIÇRAMA

Hatırlarsanız Apple, 10. yılında iPhone X ile "Home tuşunu" kaldırarak bir devrim yapmıştı. Şirketin iPhone'un 20. yılında (2027) piyasaya sürmeyi planladığı bu modelle de benzer bir etki yaratması bekleniyor.

İddiaya göre; cihazın gövdesi kavisli bir camdan oluşacak ve yan taraflarda sadece düğmelerin olduğu incecik bir metal şerit yer alacak.

NE ZAMAN TANIŞACAĞIZ?

Bu "rüya cihaz" için biraz daha sabretmek gerekiyor. Apple'ın bu özel seriyi Eylül 2027 civarında tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki yıl iPhone 18 Pro ile Face ID'nin ekran altına inmesi, 2027'de ise kameranın da gizlenmesiyle sürecin tamamlanması planlanıyor.

Henüz erken bir aşama olsa da, sızan bilgiler Apple'ın "tek parça cam" vizyonuna her zamankinden daha yakın olduğunu gösteriyor.