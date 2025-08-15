Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Ankara’da düzenlenen törenle CHP’den AK Parti'ye geçişinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa haberleri geldi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın kızı Merve Saatçı Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Merve Saatçi Özmen, şu ifadeleri kullandı;

Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Çocukken parklarda da oynadık, parti binamızda boş kâğıtlara kalemlerle resimler de yapardık. O havayı soluduk, ciğerlerimizde o havayı işledik.

Günlerden sadece bugün. Toplumun her kesimin siyasi görüşüne, şartlarına saygı duyuyorum. Lakin siyaseti halk için yaptığını iddia edip, halkın oyları ile evini terk edenleri ise Allah’a havale ediyorum.

Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir ki yol her daim cümleden uludur.

Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesinden istifa ediyorum.

Ve biz cesareti dilde değil, kalpte yaşamaya devam edeceğiz. Baba ocağımızda fikri hür, vicdanı hür bir neslin bugün taşıyıcıları olarak, yarınlara bırakacağımız miras Selanikli yetim Mustafa’nın açtığı yolun kendisidir. Cumhuriyet ile doğduk, Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüyeceğiz."