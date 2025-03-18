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  4. Çerkezköy'deki doğal gaz patlaması böyle görüntülendi: Ortalık savaş alanına döndü!

Çerkezköy'deki doğal gaz patlaması böyle görüntülendi: Ortalık savaş alanına döndü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 13:11
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasının ilk anları böyle görüntülendi. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Çerkezköy'deki doğal gaz patlaması böyle görüntülendi: Ortalık savaş alanına döndü!

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'ndeki bir binada, iddiaya göre doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı. Şiddetli patlamanın etkisiyle binanın camları paramparça olurken, çevredeki iş yerleri ve araçlar da zarar gördü. Patlama anında büyük panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

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Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, patlamada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AÇIK UNUTULAN OCAK AÇIKLAMASI

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Konu ile ilgili GAZDAŞ'tan yapılan açıklamada, "İtfaiye raporuna göre Çerkezköy, Bağlık Mahallesi’nde bir apartmanda açık unutulan ocak kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir.

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Patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Doğal gazın güvenli kullanımı için havalandırma menfezlerinizi kapatmayınız, ocaklarınızın kapalı olduğundan, vantilatör ve baca sistemlerinin çalıştığından emin olunuz" denildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Çerkezköy doğal gaz
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