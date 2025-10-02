HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çernobil Nükleer Santrali'nde 'Acil durum' ilan edildi! Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleşen elektrik kesintisi yüzünden acil durum ilan etti. 3 saatten fazla sürek kesinti için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den de açıklama geldi.

Çernobil Nükleer Santrali'nde 'Acil durum' ilan edildi! Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Enerji Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Kiev bölgesindeki Slavutiç Elektrik Santrali'ne İHA saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesilmesi nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi.

Çernobil Nükleer Santrali nde Acil durum ilan edildi! Zelenskiy den açıklama 1

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konuyla ilgili açıklamasında, elektrik kesintisinin 3 saatten fazla sürdüğünü vurgulayarak, "Bu, özellikle 1986 yılındaki patlamanın ardından santralin dördüncü güç ünitesinin kalıntılarından ve radyoaktif enkaz ve tozdan çevreyi koruyan yeni bir korunaktır” ifadesini kullandı.

Çernobil Nükleer Santrali nde Acil durum ilan edildi! Zelenskiy den açıklama 2

Zelenskiy, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 8 gündür elektrik verilmediğinin aktararak, Rusların sorunu çözmek için henüz bir adım atmadıklarını söyledi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!
Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.