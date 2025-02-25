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  4. Cesaretleri felakete dönüştü! İddiaya girerek adım attıkları evde gördükleri manzara dehşete düşürdü

Cesaretleri felakete dönüştü! İddiaya girerek adım attıkları evde gördükleri manzara dehşete düşürdü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.02.2025 10:06
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Çorum’da iki genç, iddiaya girerek metruk bir eve girdi. Ancak içeriye adım atan gençlerden biri, yerde hareketsiz yatan bir erkek cesediyle karşılaştı. Şok içinde durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 34 yaşındaki Rıza Bayram’a ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cesaretleri felakete dönüştü! İddiaya girerek adım attıkları evde gördükleri manzara dehşete düşürdü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve 'Cesareti olan girsin' diye iddiaya girdi. Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı.

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İHBAR ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi.

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Olay yeri incelemesinin ardından Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum iddia metruk bina
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