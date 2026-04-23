Cesedi ırmakta fark edildi! Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Irmağı'na atlayan 18 yaşındaki genç Batu Yetiş Kaplan'ı arama çalışmaları devam ederken beklenmedik farklı bir cesede ulaşıldı. Cesette yapılan inceleme sonucunda cansız bedenin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal'a ait olduğu tespit edildi.

Korkunç olay geçen 3 Nisan’da Tarsus’un Şelale bölgesinden geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Akşam saatlerde ırmağa atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıyla birlikte sürüklendikten bir süre sonra gözden kayboldu.

HAREKETSİZ DURAN BİRİ FARK EDİLDİ

Kaplan için arama çalışmaları sürerken Berdan Irmağı üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayıp Kaplan için bölgede çalışma yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

FARKLI KİŞİYE AİT ÇIKTI

Yapılan araştırmada ırmakta ölü bulunan kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal, olduğu öğrenildi. Muslukal’ın düğünden sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin
