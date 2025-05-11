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Çeşitli suçlardan aranan şahıslar Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar Nazilli’de yakalandı

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, "Silah ile Yağma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K. (38) isimli aranan şahsı Durasallı Mahallesi’nde yakaladı. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (38) ise Güzelköy Mahallesi’nde yakalandı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli
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