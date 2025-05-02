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Çeşitli suçlardan aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahsı polis yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İL Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.A., isimli şahsın 'hırsızlık, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' gibi suçlardan 11 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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