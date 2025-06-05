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Çeşme’de otellerde doluluk yüzde 75’i aştı

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte Ege’nin incisi Çeşme’de yaz sezonu erken başladı. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan ilçede otellerde doluluk oranı yüzde 75'i aşarken, bölgedeki esnaf ve turizm işletmeleri de yoğunluğa hazır olduklarını belirtti.

Çeşme’de otellerde doluluk yüzde 75’i aştı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı ile yaz sezonuna da girmiş bulunuyoruz. Şu anda Çeşme otelleriyle, esnafıyla, üreticisiyle ve tüm kamu kurumlarıyla bayrama hazır" ifadelerini kullandı.

OTELLERDE EN AZ YÜZDE 75 DOLULUK BEKLENİYOR

Çeşme’deki otellerin büyük bölümünün kapılarını açtığını söyleyen Belge, "Biz bu bayramda ortalamada en az yüzde 75 doluluk bekliyoruz. Gelen rezervasyonlar da bu beklentimizi destekliyor. Hatta doluluk oranının bu seviyenin de üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Hem Çeşme Turistik Otelciler Birliği, hem Alaçatı Turizm Derneği bütün üyeleri ile birebir dirsek temasında ve şu anda neredeyse tüm otellerimiz Kurban Bayramı’nda açıyor. Dünden bugüne, bugünden de yarına rezervasyonlar artıyor. Ve güzel bir bayram geçeceğinin işaretini dün akşam da hem Çeşme’de hem Alaçatı’daki yoğunluktan anladık. Ben 2025 yazının hem sezon süresi açısından uzun olacağına hem de geçen yıl ve bir önceki yıla göre daha iyi gecelemeler ve oda dolulukları ile kapatacağımıza inanıyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çeşme
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