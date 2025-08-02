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Çeşme'den sonra sıra İzmir'e de geldi! Su kesintileri başlıyor, saat belli oldu

Tekirdağ ile başlayan su kesintisi İzmir'in Çeşme ilçesinde de yaşanmıştı. Çeşme'nin ardından, İZSU Su Kurulu, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kent genelinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Saat de verildi. İşte detaylar...

Çeşme'den sonra sıra İzmir'e de geldi! Su kesintileri başlıyor, saat belli oldu

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirirken İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi.

İZMİR'DE SU ALARMI

Değerlendirmelerde, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ve yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı tespit edildi.

BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE

Su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Çeşme den sonra sıra İzmir e de geldi! Su kesintileri başlıyor, saat belli oldu 1

İZMİR GENELİNDE SU KESİNTİLERİ BAŞLIYOR

Bu kapsamda su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde 6 Ağustos'tan itibaren gece saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

MAHALLE VE BÖLGELER DAHA SONRA DUYURULACAK

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade edildi. Öte yandan İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği belirtilirken, su temininde aksaklık yaşanmaması için yaklaşık çeşitli önemler alındığı belirtildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir su kesintisi çeşme
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