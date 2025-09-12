Çeşme'nin ardından bir ilde daha su kesintileri başlıyor!

Çeşme ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda rezervin yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle 25 Temmuz'dan bu yana uygulanan zorunlu su kesintilerinin sona erdiği İZSU tarafından duyuruldu. Kesintiler 24 Ağustos itibariyle sona erdi, vatandaş rahat bir nefes aldı. Bu kez başka bir ilde su kesintileri başladı.

BODRUM'DA İÇME SUYUNUN KARŞILANDIĞI BARAJLARIN DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE!

Kuraklık ve düşen yağış miktarı azlığı hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

PLANLI KESİNTİLER YAPILACAK!

Bu kapsamda MUSKİ geçtiğimiz günlerde planlı olarak yapılacak su kesintilerini duyurdu. Duyurunun ardından planlı kesintilerin yapılacağı bölgelerle ilgili MUSKİ tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun durdurulması sonucunda ilçemizde su kesintisi yapılmaktadır. Bodrum'da kesinti uygulanacak bölgeler; 13 Eylül saat 08.00 ile 14 Eylül saat 08.00 arasında ise Konacık, Bitez üst kotlar, Müskebi-Yahşi yalı bölgesi, Turgutreis GMK Bulvarı, Küçükbük alt kotlar, Koyunbaba, Gümüşlük alt kotlar, Bahçelievler alt kotlar, Torba üst kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurca, Kumbahçe 14 Eylül saat 08.00 - 15 Eylül 08.00 arası Kumbahçe, Yokuşbaşı, Umurca'nın üst kotları Çırkan, Bitez sahil bölgesi, Müskebi köy içi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı, Küçükbük üst kotlar, Koyunbaba(muhtarlık bölgesi), Peksimet-Kadıkalesi sahil bölgesi, Turgutreis eski otogar üstü, Torba alt kotlar, Yeniköy, Türkkuyusu, Gümbet, Eskiçeşme, Cevatşakir, Cumhuriyet, Tepecik" denildi.

