Çeşme’de bayramda trafik denetimleri sıklaştırıldı

İzmir’in turistik ilçelerinden Çeşme’de, bayram yoğunluğu öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler artırıldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve muhtemel trafik kazalarının önüne geçmek için ilçe genelinde hız radar uygulamalarına başladı.

Bayram süresince özellikle ana arterler, giriş-çıkış noktaları ve yoğunluk yaşanan bölgelerde sürdürülecek denetimlerde, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ekipler, hız limitlerine riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanımı ve dikkatli sürüş konusunda sürücüleri bilgilendirirken, kuralları ihlal edenlere ise yasal işlem uygulanacağı bildirildi.
Yetkililer, bayram dönemlerinde artan araç trafiğine dikkat çekerek, alınan önlemlerin temel amacının kazaları en aza indirmek olduğunu vurguladı. Özellikle uzun yoldan gelen sürücülerin dikkatli olması gerektiğine işaret eden ekipler, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Denetimler aralıksız sürecek
Emniyet yetkilileri, bayram boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülerden trafik kurallarına eksiksiz uymalarını istedi. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için sahada olacaklarını ifade eden ekipler, kurallara uyulmasının hem bireysel hem de toplumsal güvenlik açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

