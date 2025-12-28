Çeşme’de otomobilin polis aracına çarptığı anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 00.15 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan polis ekibine ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da farklı yönlere savrulurken, ekip aracı yol kenarındaki bir kafeteryanın dış mekan bölümüne girdi. Kaza sırasında kafeteryaya ait şemsiyeler ile masa ve sandalyeler havaya savrularak çevreye dağıldı. Kafeteryanın dış bölümünde müşteri bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, kaza anında araç dışında, kaldırım üzerinde bekleyen iki polis memuru ise savrulan araçların arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; siyah otomobilin polis aracına çarpması, araçların savrularak kafeteryanın masa ve sandalyelerini uçurması ve kaldırımda bulunan iki polis memurunun şans eseri kurtulması yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır