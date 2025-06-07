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Çeşme'de sahiller bayramın ikinci gününde doldu

İzmir'in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar denizi ve plajlarıyla ünlü Çeşme'de yoğunluk oluşturdu.

Çeşme'de sahiller bayramın ikinci gününde doldu

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan ilçede yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlik tatilciler de plajlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 derecelere kadar yükselmesi ile güneşin ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler ünlü Ilıca Plajı'nın yolunu tuttu. Tatilciler ise hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi.

Uşak'tan bayram tatili için Çeşme'ye gelen Dudu Güngür (28), "Geçen sene de geldik. Burayı çok sevince bu yıl da bayram tatilimizi burada yapmaya karar verdik. Hem maddi hem de manevi açıdan bize uygun. Kumu güzel, denizi derin değil. Ayrıca Alaçatı'da da çok güzel vakit geçiyoruz" dedi.

'TATİL İÇİN BURAYI TERCİH EDİYORUZ'

Bayram tatili için Çeşme'yi tercih eden vatandaşlardan Aleyna Menteş (17), "Sık sık tatil için burayı tercih ediyoruz. Güzel havanın tadını çıkartmak istedik. Burayı çok seviyoruz. Özellikle deniz suyunun diğer bölgelere göre sıcak olması tercih sebebimiz" derken Eda Menteş (18), "İzmir'de yaşayanların da sık sık geldiği bir yer. Kumu ve denizi hem güzel hem de temiz. Genelde kalabalık oluyor. Bugün biz de kendimize yer bulabildik" dedi.

'ÇEŞME'NİN HAVASI, SUYU VE İNSANI GÜZEL'

Manisa'dan gelen Hüseyin Işık (17) da "Her yaz burayı tercih ediyoruz. Havası, suyu, insanı güzel bir yer. Bu nedenle Çeşme'yi tercih ediyoruz. Bayram tatili boyunca burada vakit geçireceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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çeşme
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